"Моя совесть чиста. Милиция с народом": в Беларуси капитан милиции подал в отставку на фоне протестов
11 августа, 2020, 22:24
В Беларуси на фоне протестов и столкновений активистов с силовиками капитан милиции Егор Емельянов написал заявление об увольнении
Об этом офицер сообщил в Instagram.
"17 лет службы закончены. Моя совесть чиста. Милиция с народом!" - написал Емельянов.
Сообщение милиционера по состоянию на 22:15 вторника, 11 августа, набрало более 168 тыс. отметок "нравится". В комментариях пользователи пишут слова благодарности за гражданскую позицию.
- Напомним, в Беларуси состоялись силовые разгоны протестующих, которые выступили против непрозрачного процесса президентских выборов.
- Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского Совета и Еврокомиссии о созыве чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси.
- Президент Европейского Совета Шарль Мишель осудил насилие в отношении протестующих в Беларуси.
- Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас заявил, что стоит поднять вопрос о наложении новых санкций на Беларусь из-за фальсификации выборов и поведения правоохранителей.
- НАТО осудило насилие со стороны силовиков в Беларуси. США заявили о обеспокоенности ситуацией в Беларуси.
- Создатель Telegram Павел Дуров заявил о введении в мессенджере инструментов против цензуры в Беларуси.
- На баррикадах погиб протестующий, это подтвердили в МВД.
- Вечером 10 августа стало известно, что Светлана Тихановская поехала в неизвестном направлении и у ее штаба не было с ней связи. Утром 11 августа министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил , что Тихановська находится в безопасности в Литве.
- На YouTube-канале мужа кандидата политзаключенного Сергея Тихановского появилось видеообращение, в котором Тихановская объяснила свой отъезд сложным выбором, перед которым она оказалась, и вспомнила о детях. Впоследствии в интернете появилась видеозапись, на которой Тихановская зачитывает с листа обращение с призывом к белорусам не выходить на площади и не противодействовать милиции.
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