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Espreso.tvОбщество"Моя совесть чиста. Милиция с народом": в Беларуси капитан милиции подал в отставку на фоне протестов

"Моя совесть чиста. Милиция с народом": в Беларуси капитан милиции подал в отставку на фоне протестов

В Беларуси на фоне протестов и столкновений активистов с силовиками капитан милиции Егор Емельянов написал заявление об увольнении

Об этом офицер сообщил в Instagram.

"17 лет службы закончены. Моя совесть чиста. Милиция с народом!" - написал Емельянов.

Сообщение милиционера по состоянию на 22:15 вторника, 11 августа, набрало более 168 тыс. отметок "нравится". В комментариях пользователи пишут слова благодарности за гражданскую позицию.

  • Напомним, в Беларуси состоялись силовые разгоны протестующих, которые выступили против непрозрачного процесса президентских выборов.
  • Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.
  • Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского Совета и Еврокомиссии о созыве чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси.
  • Президент Европейского Совета Шарль Мишель осудил насилие в отношении протестующих в Беларуси.
  • Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас заявил, что стоит поднять вопрос о наложении новых санкций на Беларусь из-за фальсификации выборов и поведения правоохранителей.
  • НАТО осудило насилие со стороны силовиков в Беларуси. США заявили о обеспокоенности ситуацией в Беларуси.
  • Создатель Telegram Павел Дуров заявил о введении в мессенджере инструментов против цензуры в Беларуси.
  • На баррикадах погиб протестующий, это подтвердили в МВД.
  • Вечером 10 августа стало известно, что Светлана Тихановская поехала в неизвестном направлении и у ее штаба не было с ней связи. Утром 11 августа министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил , что Тихановська находится в безопасности в Литве.
  • На YouTube-канале мужа кандидата политзаключенного Сергея Тихановского появилось видеообращение, в котором Тихановская объяснила свой отъезд сложным выбором, перед которым она оказалась, и вспомнила о детях. Впоследствии в интернете появилась видеозапись, на которой Тихановская зачитывает с листа обращение с призывом к белорусам не выходить на площади и не противодействовать милиции.

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