"Моя совесть чиста. Милиция с народом": в Беларуси капитан милиции подал в отставку на фоне протестов

11 августа, 2020, 22:24

В Беларуси на фоне протестов и столкновений активистов с силовиками капитан милиции Егор Емельянов написал заявление об увольнении

Об этом офицер сообщил в Instagram.

"17 лет службы закончены. Моя совесть чиста. Милиция с народом!" - написал Емельянов.

Сообщение милиционера по состоянию на 22:15 вторника, 11 августа, набрало более 168 тыс. отметок "нравится". В комментариях пользователи пишут слова благодарности за гражданскую позицию.

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