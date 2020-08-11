"Ливерпуль" удивил первым трансфером межсезонья

11 августа, 2020, 11:21

"Ливерпуль" совершил первый летний трансфер и купил у "Олимпиакоса" греческого защитника Константиноса Цимикаса

Об этом сообщает "Ливерпуль" в twitter.

Отмечается, что Цимикас заключил с английским клубом долгосрочный контракт, срок которого не уточняется.

По неофициальной информации, "Ливерпуль" заплатил за грека 13 млн евро, а его контракт рассчитан до 2025 года.

24-летний Константинос Цимикас выступает на позиции левого защитника. В прошлом сезоне он сыграл за "Олимпиакос" 46 матчей и отдал 7 результативных передач.

На счету Цимикаса 3 матча в составе сборной Греции.

Kostas is a Red! pic.twitter.com/FTTxtGSlpr - Liverpool FC (Premier League Champions) (@LFC) August 10, 2020

Напомним, 27 июля центральный защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен стал игроком российского "Зенита" .

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