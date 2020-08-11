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Espreso.tvСпорт"Ливерпуль" удивил первым трансфером межсезонья

"Ливерпуль" удивил первым трансфером межсезонья


фото: Getty Images
"Ливерпуль" совершил первый летний трансфер и купил у "Олимпиакоса" греческого защитника Константиноса Цимикаса

Об этом сообщает "Ливерпуль" в twitter.

Отмечается, что Цимикас заключил с английским клубом долгосрочный контракт, срок которого не уточняется.

По неофициальной информации, "Ливерпуль" заплатил за грека 13 млн евро, а его контракт рассчитан до 2025 года.

24-летний Константинос Цимикас выступает на позиции левого защитника. В прошлом сезоне он сыграл за "Олимпиакос" 46 матчей и отдал 7 результативных передач.

На счету Цимикаса 3 матча в составе сборной Греции.

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