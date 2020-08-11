"Люди побежали, а по ним стреляли": раненая в Минске журналистка рассказала, как в нее попала пуля силовиков

11 августа, 2020, 22:10

Журналистка издания "Наша Нива" Наталья Лубневская рассказала об обстоятельствах ранения во время протестов в Минске

Об этом она рассказала в эфире программы "Итоги с Анной Валевской" на Еспресо.TV.

"Вчера я был ранена во время акции протеста в Минске. Провокаций никаких не было, я работала вместе с другими коллегами из независимых медиа. Там собралось несколько сотен протестующих, и все шло довольно мирно. Они скандировали "Жыве Беларусь", развернули плакаты", - сказала журналистка.

Она рассказала, что в какой-то момент со дворов выбежал отряд силовиков, несколько десятков человек с оружием.

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"Люди побежали, а по ним начинают стрелять резиновыми пулями. Мы с коллегами работали сбоку, собирались бежать, только развернулась и почувствовала, как мне что-то попало выше колена, пробило верхнюю мягкую ткань. Насколько я понимаю, это была резиновая пуля ", - сообщила журналистка.

Она рассказала, что подошла к коллегам, они перевязали ногу и помогли добраться до больницы скорой помощи.

"Я не знаю, откуда прилетело, но обстрел резиновыми пулями начали силовики. Или это был рикошет, специально, случайно, я не знаю. Я сам момент не видела", - подытожила она.