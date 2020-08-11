"Днепр-1" победил "Зарю" в товарищеском матче
11 августа, 2020, 19:51
В товарищеском матче "Днепр-1" победил луганскую "Зарю" со счетом 3:2
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За "Зарю" отличились Владислав Кочергин и Владлен Юрченко, а за "Днепр-1" забили Артем Довбик, Арсений Батагов и Егор Ярмалюк.
Сезон УПЛ "Заря" завершила на третьей строчке, а "Днепр-1" на седьмой.
Товарищеский матч
11 августа
"Заря" (Луганск) - "Днепр-1" (Днепр) 2: 3
Голы: Кочергин, 6, Юрченко, 57 (пен.) - Довбик, 41, Батагов, 75, Ярмолюк, 79
- 10 августа стало известно, что полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня заразился коронавирусом .
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