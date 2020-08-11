"Девушки несли с собой ромашки": В Беларуси силовики задержали участников экскурсии

11 августа, 2020, 13:35

Вечером 10 августа в Могилеве в Беларуси был задержан режиссер Могилевского областного драматического театра Владимир Петрович, а также несколько десятков человек, которые находились на экскурсии

Об этом TUT.BY сообщила руководитель литературно-драматической части театра Ольга Семченко.

По ее словам, около двух десятков человек собрались недалеко от парка Подниколье. Большую часть составляли женщины среднего и пенсионного возраста.

"Мы собрались, чтобы провести вечер вместе. Не то, чтобы у нас не было никаких политических настроений, конечно были. Мы же не слепые и не глухие, переживаем за все, что происходит. Но и провоцировать правоохранителей тоже не хотели. Решили, что просто сходим на прогулку по пешеходной улице Ленинской. Спонтанно возникла идея провести экскурсию - среди нас был профессиональный лицензированный экскурсовод Олег Дьячков ", - рассказала Семченко.

Она отметила, что участники экскурсии отправились от площади Орджоникидзе и останавливались у каждого дома. Экскурсия "проходила весело, позитивно, ярко и совершенно мирно. Никаких лозунгов, плакатов, скандирование, символики и прочее". В процессе к группе присоединялись люди, до завершения собралось около 30-40 человек.

По ее словам, в конце Ленинского улице, не доходя до памятника Звездочета, участникам экскурсии дорогу перегородили люди в черном. Они развернули группу назад.

"Мы послушно развернулись. Девушки несли с собой ромашки и подарили некоторым правоохранителям. Улыбались, пробовали разговаривать. Мы прошли несколько метров назад - а там такая же шеренга. Не пускают, говорят: идите назад. Мы бросаемся в растерянности. Нас окружили кольцом и говорят : идите домой. мы отвечаем: мы бы рады, но вы нас не пускаете. Разговариваем спокойно и вежливо, не кричали. нам сказали: женщины, идите. мы видим, что наших мужчин хотят забрать, мы пробуем уговорить их этого не делать. но не смогли ", - сказала Семченко.

В результате мужчин оттеснили от женщин и задержали. Среди них были режиссер Владимир Петрович, председатель Могилевской городской организации ТБМ Олег Дьячков и другие.

Когда их будут судить, непонятно. Семченко предусматривает, что это случится 11 августа.

Напомним, в течение первой ночи массовых протестов в Беларуси были задержаны около 3 тыс. граждан.

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