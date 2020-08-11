"Автомобилисты" на Волыни открыли в гараже нарколабораторию

11 августа, 2020, 18:32

Стоимость изъятого психотропного вещества по ценам "черного рынка" составляет свыше 600 тыс. грн

Об этом говорится в Facebook Национальной полиции в Волынской области.

В ночь на 11 августа полицейские с привлечением бойцов спецподразделения КОРД и ТОР провели санкционированные обыски в помещении и в транспортных средствах фигурантов, во время которых изъяли расфасованные пакеты с порошком белого и розового цвета весом около 500 г, специальное химическое оборудование, реактивы и прекурсоры, электронные веса с наслоением порошка белого цвета, коробки с медпрепаратами, устройства для употребления наркотических веществ, деньги, мобильные телефоны, оружие и другие вещественные доказательства.

Стоимость изъятого психотропного вещества по ценам "черного рынка" составляет более 600 тыс. гривень.

Все изъятое направлено в Волынский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр для проведения соответствующих экспертиз.

Всех пятерых фигурантов уголовного производства задержали, им объявили о подозрении в совершении инкриминируемых преступлений по ч.3 ст.307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные организованной группой) и ч.3 ст. 311 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.