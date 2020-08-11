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Espreso.tvОбщество"Абсолютно неприемлемо" и "готовы к диалогу": МИД Беларуси отреагировал на критику и угрозы санкциями от иностранных партнеров

"Абсолютно неприемлемо" и "готовы к диалогу": МИД Беларуси отреагировал на критику и угрозы санкциями от иностранных партнеров

МИД Беларуси сделало заявление для иностранных партнеров в ответ на критику применения силы против мирных протестующих, которые не признают Александра Лукашенко победителем президентских выборов из-за непрозрачного избирательного процесса

Заявление опубликовано на сайте МИД Беларуси.

В частности, официальный Минск назвал "абсолютно неприемлемыми" заявления с критикой действий белорусских властей.

"Абсолютно неприемлемо то, как быстро ряд европейских чиновников сделали важнейшие для нашей страны политические заявления, даже без попытки объективно разобраться и реально оценить ситуацию. Отдельные громкие выводы на высшем и высоком уровнях основаны на односторонней информации и откровенной лжи", - заявили в МИД Беларуси.

Также белорусские власти заявили о "внешнем вмешательстве".

"Еще до избирательной кампании мы обращались за содействием наших партнеров, говоря о фактах прямого внешнего вмешательства. Мы неоднократно предлагали вам, которые критикуют нас сегодня, вместе разобраться в происходящем. Но вместо этого на второй день уже звучат призывы к санкциям", - говорится в заявлении.

В то же время официальный Минск заявляет о готовности к "конструктивному и объективному" диалогу с международными партнерами.

"Готовые к конструктивному, а главное - объективному диалогу по этой теме со всеми зарубежными партнерами. Готовы представить конкретные неопровержимые факты, раскрывающие основы нынешних событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа. Призываем всех зарубежных партнеров к взвешенному анализу, учету всех позиций", - добавили в МИД Беларуси.

  • Напомним, в Беларуси состоялись силовые разгоны протестующих, которые выступили против непрозрачного процесса президентских выборов.
  • Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.
  • Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии о созыве чрезвычайного саммита ЕС по поводу ситуации в Беларуси.
  • Президент Европейского Совета Шарль Мишель осудил насилие в отношении протестующих в Беларуси.
  • Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас заявил, что стоит поднять вопрос о наложении новых санкций на Беларусь из-за фальсификации выборов и поведения правоохранителей.
  • НАТО осудило насилие со стороны силовиков в Беларуси. США заявили об обеспокоенности ситуацией в Беларуси.
  • Создатель Telegram Павел Дуров заявил о введении в мессенджере инструментов против цензуры в Беларуси.
  • На баррикадах погиб протестующий , это подтвердили в МВД.
  • Вечером 10 августа стало известно, что Светлана Тихановская уехала в неизвестном направлении и у ее штаба не было с ней связи. Утром 11 августа министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил , что Тихановская находится в безопасности в Литве.
  • На YouTube-канале мужа кандидатки, политзаключенного Сергея Тихановского появилось видеообращение , в котором Тихановская объяснила свой отъезд сложным выбором, перед которым она оказалась, и вспомнила о детях. Впоследствии в интернете появилась видеозапись, на которой Тихановская зачитывает с листа обращение с призывом к белорусам не выходить на площади и не противодействовать милиции.

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