"Абсолютно неприемлемо" и "готовы к диалогу": МИД Беларуси отреагировал на критику и угрозы санкциями от иностранных партнеров

11 августа, 2020, 23:14

МИД Беларуси сделало заявление для иностранных партнеров в ответ на критику применения силы против мирных протестующих, которые не признают Александра Лукашенко победителем президентских выборов из-за непрозрачного избирательного процесса

Заявление опубликовано на сайте МИД Беларуси.

В частности, официальный Минск назвал "абсолютно неприемлемыми" заявления с критикой действий белорусских властей.

"Абсолютно неприемлемо то, как быстро ряд европейских чиновников сделали важнейшие для нашей страны политические заявления, даже без попытки объективно разобраться и реально оценить ситуацию. Отдельные громкие выводы на высшем и высоком уровнях основаны на односторонней информации и откровенной лжи", - заявили в МИД Беларуси.

Также белорусские власти заявили о "внешнем вмешательстве".

"Еще до избирательной кампании мы обращались за содействием наших партнеров, говоря о фактах прямого внешнего вмешательства. Мы неоднократно предлагали вам, которые критикуют нас сегодня, вместе разобраться в происходящем. Но вместо этого на второй день уже звучат призывы к санкциям", - говорится в заявлении.

В то же время официальный Минск заявляет о готовности к "конструктивному и объективному" диалогу с международными партнерами.

"Готовые к конструктивному, а главное - объективному диалогу по этой теме со всеми зарубежными партнерами. Готовы представить конкретные неопровержимые факты, раскрывающие основы нынешних событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа. Призываем всех зарубежных партнеров к взвешенному анализу, учету всех позиций", - добавили в МИД Беларуси.

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