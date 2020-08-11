"Абсолютно неприемлемо" и "готовы к диалогу": МИД Беларуси отреагировал на критику и угрозы санкциями от иностранных партнеров
Заявление опубликовано на сайте МИД Беларуси.
В частности, официальный Минск назвал "абсолютно неприемлемыми" заявления с критикой действий белорусских властей.
"Абсолютно неприемлемо то, как быстро ряд европейских чиновников сделали важнейшие для нашей страны политические заявления, даже без попытки объективно разобраться и реально оценить ситуацию. Отдельные громкие выводы на высшем и высоком уровнях основаны на односторонней информации и откровенной лжи", - заявили в МИД Беларуси.
Также белорусские власти заявили о "внешнем вмешательстве".
"Еще до избирательной кампании мы обращались за содействием наших партнеров, говоря о фактах прямого внешнего вмешательства. Мы неоднократно предлагали вам, которые критикуют нас сегодня, вместе разобраться в происходящем. Но вместо этого на второй день уже звучат призывы к санкциям", - говорится в заявлении.
В то же время официальный Минск заявляет о готовности к "конструктивному и объективному" диалогу с международными партнерами.
"Готовые к конструктивному, а главное - объективному диалогу по этой теме со всеми зарубежными партнерами. Готовы представить конкретные неопровержимые факты, раскрывающие основы нынешних событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа. Призываем всех зарубежных партнеров к взвешенному анализу, учету всех позиций", - добавили в МИД Беларуси.
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