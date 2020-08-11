Пулевые ранения и взрывные травмы: белорусские врачи говорят, что никогда не сталкивались с такими ранениями, как после протестов

11 августа, 2020, 15:35

Во время силового разгона акций протеста в Минске протестующие получили тяжелые пулевые и осколочные ранения, по меньшей мере один из пострадавших находится в коме

Об этом изданию TUT.BY сообщили врачи городских больниц.

"Мы никогда с такими ранениями не сталкивались... Не должно быть такого в мирное время! Мы не хотим, чтобы люди погибали или их калечили", - сказали минские медики.

К 4-ю больницу поступил пациент с пулевым ранением кишки, повреждением мочеточника и осколочным ранением ребер. При госпитализации пострадавший успел рассказать, что в него стреляли с расстояния 10 метров. Медики изъяли две резиновые пули и ввели его в медицинскую ком.

У второго участника протеста диагностировали открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга, полученные от светошумовой гранаты. Ему в срочном порядке сделали трепанацию черепа и удалили гематому.

"На момент поступления у человека из ушей текла спинно-мозговая жидкость. Сейчас он более-менее стабилен", - рассказал сотрудник 4-ю больницу на условиях анонимности.

В больницу скорой помощи обычные жители доставили 32-летнего парня с травмой правой стопы и ожогом правой голени из-за попадания светошумовой гранаты. Ему ампутировали дистальную часть стопы.

По словам врача, в военный госпиталь госпитализировали нескольких протестующих с осколочными ранениями и повреждением грудной клетки.

Во 2-ю больницу Минска доставили пациентку с взрывной травмой грудной клетки, оторванной фалангой пальца и черепно-мозговой травмой.

Напомним, в Беларуси на баррикадах минувшей ночью погиб первый протестующий.