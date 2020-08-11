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Espreso.tvЭкономикаПрибыль государственных банков в первом полугодии сократилась на 17%, - Минфин

Прибыль государственных банков в первом полугодии сократилась на 17%, - Минфин


фото: НБУ
Банки государственного сектора в январе-июле получили 16,2 млрд грн прибыли, что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

"По итогам первого полугодия 2020 банки государственного сектора получили прибыль в размере 16,2 млрд грн, что 17% (3,4 млрд грн) меньше, чем за соответствующий период прошлого года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что уменьшение прибыли, прежде всего, было связано с ростом расходов на формирование резервов банков.

По информации Минфина, кредитный портфель банков с начала года уменьшился на 0,7%.

Кроме того, во втором квартале 2020 году на фоне пандемии COVID-19 банки наблюдали снижение спроса на кредиты.

"В целом спрос упал на 5,7% (13,1 млрд грн) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", - пояснили в пресс-службе.

В то же время, по информации ведомства, растут объемы средств клиентов на обслуживание банковской системы государственного сектора. Так, за первое полугодие 2020 году их объем вырос на 10%. В частности, объем средств юридических лиц вырос на 6%, а физических на 12%, или на 15,5 млрд грн и 41,1 млрд грн соответственно.

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