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Espreso.tvОбществоПротесты в Беларуси: фанаты Сергея Михалка ждут реакции вдохновителя Майдана

Протесты в Беларуси: фанаты Сергея Михалка ждут реакции вдохновителя Майдана

С началом протестов в Беларуси люди начали писать бывшему фронтмену "Ляписа Трубецкого" и Brutto с просьбой поддержать соотечественников

Об этом сообщает "24 канал", передает Еспресо.TV.

С началом протестов в Беларуси после президентских выборов, когда сотни тысяч людей вышли на улицы по всей стране, многие украинские и белорусские звезды высказались в поддержку улице.

В частности футболист Микалай Сигневич, форвард Ференцвароша и сборной Беларуси поддержал людей в Instagram, запостив фото протестов и написав "Горжусь".

Многие украинские звезды также поддержали народный протест в соседней стране - телеведущая Екатерина Осадчая, певица Alyona Alyona.

Фанаты ожидали услышать слова поддержки от Михалка, который в последние годы живет по свидетельству в украинской Одессе. Сергей Михалок в дни протестов публиковал фото с музыкантами, рассказывал о приключениях своих путешествий и ни словом не обмолвился о протестах. Фанаты начали писать в комментариях в Instagram свое недовольство отсутствием его гражданской позиции, но тот через некоторое время закрыл все комментарии под сообщениями.

Поэтому люди начали писать в YouTube :

  • "В Беларуси предвыборная война с Лукашенко идет, а Михалка нигде не видно. Все равно, что там происходит?"
  • "Серега, так отвечай людям, все ждут твоей речи. Жыве Беларусь!"
  • "Когда в 2014 начался "кипиш" в Украине, Серега, ты поддержал Украину. Сейчас начинаются непонятки в твоей родной стране - ты молчишь... Что не так с тобой?"
  • "Сергей Владимирович, не время отмалчиваться! Вы нужны людям! Сейчас как раз тот переломный момент и такие люди, как вы, как раз нужны как мотиватор тем смельчакам, которые рискнули выступить против узурпатора! Ответьте же уже наконец! Поддержите людей!"
  • Складывается такое впечатление, что Сереге безразлично, что в Беларуси происходит. Хотя на пикетах "Шерия быки", или «Не быць скотам" и т.д. люди поют. И Беларуси в это время нужен Михалок. Хоть обращение к землякам запиши. Сейчас много медийных или известных людей в РБ показали себя, кто за что. Сразу видно, кто наш, а кто за действующую власть.
    Понятно, что сейчас у Сереги семья и он не может быть с белорусами на родине, но песню в поддержку земляков - мог бы, 100 проц

 

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