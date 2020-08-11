Предложение взятки в $5 млн Холодницкому: защита Злочевского обжаловала объявление экс-министра в розыск

11 августа, 2020, 16:49

Защита бывшего министра экологии и природных ресурсов времен Януковича Николая Злочевского обжаловала постановление о розыске экс-чиновника

Об этом говорится в заявлении адвоката.

"НАБУ хорошо известно, что Злочевский Н.В. не скрывается от следствия, однако этот факт сознательно нивелируется", - заявил адвокат.

По его словам, после вызова Злочевского на допрос, он сообщил НАБУ, что эксминистр проживает за пределами Украины.

"Мною была передана следствию информация о стране пребывания и точный адрес проживания Злочевского Н.В., а также информацию о том, что Злочевский Н.В. готов сотрудничать со следствием и давать показания по этому делу", - рассказал адвокат.

Несмотря на это, следствие объявило Злочевского в розыск.

"Сторона защиты уже обжаловала постановление о розыске в установленном законом порядке и призывает всех участников процесса к соблюдению процессуальных норм", - подчеркнул Бойко.

Напомним, 12 мая детективы НАБУ задокументировали факт попытки дачи взятки бывшим высокопоставленным руководству бюро и руководителю САП Назару ХОЛОДНИЦЬКИЙ.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что в деле о взятке главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару ХОЛОДНИЦЬКИЙ задержаны трое доверенных лиц эксминистр экологии Николая Злочевского.

1 июля Злочевского сообщено о подозрении в организации предоставления взятки руководителям САП и НАБУ в размере 5 млн долларов.

Национальное антикоррупционное бюро объявила в розыск бывшего министра экологии и природопользования Николая Злочевского.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3213097