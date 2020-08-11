Посягали на жизнь судьи. На Ивано-Франковщине пытались убить человека с помощью "растяжки"

11 августа, 2020, 11:35

Полиция ищет злоумышленника

В понедельник, 10 августа, в 9:29 полицейским в райцентре Тысменица поступило сообщение от жителя с. Пидпечары, что он, открывая гаражные роллеты, обнаружил предмет, похожий на гранату, сообщают в областной полиции.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что в ночь на 10 августа неизвестный установила перед гаражом так называемую "растяжку". Граната "Ф-1" должна была взорваться во время открытия гаражных роллет, но на этот раз взрывное устройство сдетонировал.

Источник фото: Полиция Ивано-Франковской области

Правоохранители осмотрели место происшествия и прилегающую к дому территорию. Назначен ряд экспертиз.

Следователи расследуют уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 379 (Посягательство на жизнь судьи, народного заседателя или присяжного в связи с их деятельностью, связанной с осуществлением правосудия) Уголовного кодекса Украины.

Проводится комплекс следственных (розыскных) действий, направленных на раскрытие уголовного преступления.