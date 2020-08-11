 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПосягали на жизнь судьи. На Ивано-Франковщине пытались убить человека с помощью "растяжки"

Посягали на жизнь судьи. На Ивано-Франковщине пытались убить человека с помощью "растяжки"


фото: Поліція Івано-Франківської області
Полиция ищет злоумышленника

В понедельник, 10 августа, в 9:29 полицейским в райцентре Тысменица поступило сообщение от жителя с. Пидпечары, что он, открывая гаражные роллеты, обнаружил предмет, похожий на гранату, сообщают в областной полиции.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что в ночь на 10 августа неизвестный установила перед гаражом так называемую "растяжку". Граната "Ф-1" должна была взорваться во время открытия гаражных роллет, но на этот раз взрывное устройство сдетонировал.

null

Источник фото: Полиция Ивано-Франковской области

Правоохранители осмотрели место происшествия и прилегающую к дому территорию. Назначен ряд экспертиз.
Следователи расследуют уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 379 (Посягательство на жизнь судьи, народного заседателя или присяжного в связи с их деятельностью, связанной с осуществлением правосудия) Уголовного кодекса Украины.
Проводится комплекс следственных (розыскных) действий, направленных на раскрытие уголовного преступления.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 августа, 2020 вторник

больше новостей

11 августа, 2020 вторник

10 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать