Польский суд отказал в освобождении экс-главы Укравтодора Новака под залог

11 августа, 2020, 16:51

Суд Польши 11 августа отклонил ходатайство об освобождении экс-главы Укравтодора Славомира Новака из-под стражи

Об этом пишет "Экономическая правда" .

Согласно сообщению, суд отклонил ходатайство защиты и оставил в силе решение суда предыдущей инстанции о предварительном заключении Новака.

По информации издания, защита Новака хотела заменить предварительное заключение на другую меру пресечения, например, выход под залог.

Кроме того, адвокаты предоставили список 17 человек, которые были готовы взять Новака на поруки.

Напомним, 20 июля Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего главу Государственной службы автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака.

Первый заместитель руководителя САП Максим Грищук заявил, что бывший и.о. руководителя Укравтодора Славомир Новак принимал меры для получения неправомерной выгоды в результате строительства дорог в Украине, а также предлагал создать с международной компанией совместное предприятие в Польше.

Суд в Варшаве отправил под стражу на три месяца бывшего главу Укравтодора Славомира Новака и двух его сообщников.

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