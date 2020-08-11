Пока нет условий для проведения демократических выборов в ОРДЛО, - МИД Германии

Пр этом он сказал в интервью " Интерфакс-Украина ".

"Необходимых условий для проведения демократических выборов в областях, неподконтрольных правительству, как это предусмотрено в Минских соглашениях, пока нет. Здесь от Москвы также нужно использовать свое влияние", - сказал Маас.

Маас накануне визита в Россию заявил, что недавний развитие ситуации дает повод для надежды.

"Режим прекращения огня впервые за долгое время придерживается, что дает людям на востоке Украины столь необходимый им отдых. При этом Украина проявила гибкость и готовность идти навстречу", - сказал Маас.

По его словам, ФРГ продолжает делать ставку на "конструктивное участие России в" нормандском формате ".

"Для того, чтобы слова не расходились с делом, Россия должна использовать свое влияние. Мы, конечно, вместе с Францией готовы продолжать формировать этот процесс в" нормандском формате ", - отметил он.

Немецкий министр приветствовал планы проведения Киевом местных выборов, по его мнению, это хороший знак "для участия украинский в демократических процессах".

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