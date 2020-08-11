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Espreso.tvОбществоПограничники в своих рядах обнаружили экс-бойца батальона террористов "Оплот"

Пограничники в своих рядах обнаружили экс-бойца батальона террористов "Оплот"

Государственная пограничная служба сообщила, что разоблачила в Харьковском пограничном отряде, военнослужащего, который был бойцом батальона террористов "Оплот" в так называемой "ДНР"

Об этом сообщил пресс-центр ГПСУ.

Отмечается, что с сентября 2014 года до февраля 2015 года военнослужащий находился в батальоне боевиков "Оплот".

Он привлекался к службе в нарядах на территории военного городка. При выполнении своих обязанностей получал денежное довольствие.

"Весной 2015 подразделение, в котором проходил службу военнослужащий, передислоцировалось в зону боевых действий. Опасаясь за свою жизнь, он уволился из рядов НЗФ и переехал для проживания в город Харьков. Впоследствии, во время одной из волн мобилизации был направлен для дальнейшего прохождения службы в ряды пограничного ведомства ", - говорится в пресс-релизе ГНСУ.

Возбуждено дело по факту создания террористической группы или организации (ч.1 ст. 258-3 УК Украины).

Военнослужащему сообщили о подозрении.

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