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Espreso.tvОбществоПарламент Беларуси назвал действия силовиков "адекватными провокациям участников несанкционированных акций"

Парламент Беларуси назвал действия силовиков "адекватными провокациям участников несанкционированных акций"

Члены Совета Республики Беларусь и депутаты Палаты представителей отказались поддерживать массовые протесты в стране

Об этом сообщает Белта.

Парламентарии считают, что молодежь становится "разменной монетой в желании раскачать ситуацию" и заявляют, что действия "правоохранительных органов адекватны провокациям участников несанкционированных акций".

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