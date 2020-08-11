Парламент Беларуси назвал действия силовиков "адекватными провокациям участников несанкционированных акций"
11 августа, 2020, 19:40
Члены Совета Республики Беларусь и депутаты Палаты представителей отказались поддерживать массовые протесты в стране
Об этом сообщает Белта.
Парламентарии считают, что молодежь становится "разменной монетой в желании раскачать ситуацию" и заявляют, что действия "правоохранительных органов адекватны провокациям участников несанкционированных акций".
- Напомним, в Беларуси состоялись силовые разгоны протестующих, которые выступили против непрозрачного процесса президентских выборов.
- Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского Совета и Еврокомиссии о созыве чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси.
- Президент Европейского Совета Шарль Мишель осудил насилие в отношении протестующих в Беларуси.
- Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас заявил, что стоит поднять вопрос о наложении новых санкций на Беларусь из-за фальсификации выборов и поведения правоохранителей.
- НАТО осудило насилие со стороны силовиков в Беларуси. США заявили об обеспокоенности ситуацией в Беларуси.
- Создатель Telegram Павел Дуров заявил о введении в мессенджере инструментов против цензуры в Беларуси.
- На баррикадах погиб протестующий, это подтвердили в МВД.
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