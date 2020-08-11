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Espreso.tvЭкономикаОкружной админсуд Киева открыл производство об отсутствии компетенции действующего состава НКРЭКП

Окружной админсуд Киева открыл производство об отсутствии компетенции действующего состава НКРЭКП


фото: ukranews
ОАСК открыл производство по иску к НКРЭКП, по которому истец просит определить отсутствие компетенции у действующего состава Комиссии

Об этом сообщила пресс-служба Окружного административного суда Киева (ОАСК).

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что истец просит суд признать отсутствие компетенции действующего состава НКРЭКП. Истец считает, что полномочия четырех из семи членов Комиссии действуют с 1 февраля 2020 года, а это, по его мнению, влечет за собой определение всей Комиссии не кометентной.

Отмечается, что суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон и проведения судебного заседания.

 

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