Оккупанты на Донбассе снова нарушили перемирие, стреляли возле Красногоровки

11 августа, 2020, 07:55

10 августа вооруженными формированиями Российской Федерации вновь были нарушены мирные договоренности

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Одна вражеская провокация из стрелкового оружия была зафиксирована возле Красногоровки. Неприцельный выстрел не нес угрозы жизни, заявили в штабе. Украинские воины огонь в ответ не открывали.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 11 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.