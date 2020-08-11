 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОккупанты на Донбассе снова нарушили перемирие, стреляли возле Красногоровки

Оккупанты на Донбассе снова нарушили перемирие, стреляли возле Красногоровки


фото: Hromadske
10 августа вооруженными формированиями Российской Федерации вновь были нарушены мирные договоренности

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Одна вражеская провокация из стрелкового оружия была зафиксирована возле Красногоровки. Неприцельный выстрел не нес угрозы жизни, заявили в штабе. Украинские воины огонь в ответ не открывали.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 11 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 августа, 2020 вторник

10 августа, 2020 понедельник

больше новостей

11 августа, 2020 вторник

10 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать