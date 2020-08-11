Оккупанты на Донбассе снова нарушили перемирие, стреляли возле Красногоровки
11 августа, 2020, 07:55
10 августа вооруженными формированиями Российской Федерации вновь были нарушены мирные договоренности
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Одна вражеская провокация из стрелкового оружия была зафиксирована возле Красногоровки. Неприцельный выстрел не нес угрозы жизни, заявили в штабе. Украинские воины огонь в ответ не открывали.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
С начала текущих суток, 11 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.
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