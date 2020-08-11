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Espreso.tvЭкономикаОфициальный курс доллар подешевел еще на 5 копеек

Официальный курс доллар подешевел еще на 5 копеек

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 11 августа 2020 года на отметке 27,60 грн / $

Об этом говорится на сайте НБУ .

По состоянию на 10 августа курс составлял 27,65 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 11 августа установлен на уровне 32,45 грн / евро. По состоянию на 7 августа курс составлял 32,68 грн / евро.

На наличном рынке 11 августа станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,60, продают - по 27,67 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,55 до 29,01 грн / $, продажи - в пределах 27,62-29,50 грн / $.

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