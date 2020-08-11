Офицера СБУ разоблачили в передаче секретной информации в конфетах

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, офицер правоохранительных органов, на выполнение задач так называемых" кураторов ", собирал с целью передачи представителям спецслужбы иностранного государства сведений, составляющих государственную тайну, а также оказывал им помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Информацию он передавал через" курьера "- военного пенсионера. Правоохранители задержали обоих при передаче сотрудником СБУ носителя с секретной информацией, спрятанного в конфетах, сообщнику, который намеревался его вывезти за пределы Украины", - говорится в сообщении.

Офицеру СБУ и "курьеру" сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

10 августа обоим избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. В случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы до 15 лет.

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