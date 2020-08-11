ОАСК вернул Офису генпрокурора не врученные подозрения пяти судьям

11 августа, 2020, 16:10

Руководитель аппарата Окружного административного суда Киева вернул в Офис Генерального прокурора не врученные подозрения пяти судьям

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

"Окружной административный суд города Киева вернул в Офис генерального прокурора неврученные сообщения о подозрениях судьям Окружного административного суда города Киева Вовку П., Погрибниченку И.М., Огурцову А.П., Качуре И.А. и Келеберде В.И. в уголовном производстве №42014100020000046 от 25.02.2014 года, которые были оставлены прокурорами просто на стуле в коридоре суда в нерабочее время ", - говорится в сообщении.

В ОАСК заметили, что есть порядок вручения письменного уведомления о подозрении. В частности, если повестку невозможно вручить лично в случае временного отсутствия лица по месту жительства, то повестка для передачи ему вручается под расписку взрослому члену семьи лица или другому лицу, с ней проживает, жилищно-эксплуатационной организации по месту жительства или администрации по месту его работы.

Также отмечается, что действующее законодательство в одном нормативно-правовом акте не содержит определения понятия "администрации по месту работы", и что по закону о судоустройстве, судья "является независимым от любого незаконного влияния, давления или вмешательства".

В суде заявили, что готовы выполнять "исключительно законные требования прокуроров", а потому вынуждены были вернуть в Офис генпрокурора "тексты документов, которые содержат название" Сообщение о подозрении "".

В ОАСК отметили, что указанные документы не имели сведений о дате, месте, времени, данные лиц, кому именно было осуществимо сообщение о подозрении, и кем именно и на каком основании.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало на допрос судей Окружного админсуда Киева.

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