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Espreso.tvОбществоНужно резко интенсифицировать нашу разведку на линии разведения войск в Донбассе, - Буданов назвал цели в должности начальника ГУР Минобороны

Нужно резко интенсифицировать нашу разведку на линии разведения войск в Донбассе, - Буданов назвал цели в должности начальника ГУР Минобороны

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает своей краткосрочной целью интенсификацию разведки на Донбассе

Об этом Буданов сообщил в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Краткосрочные цели очевидны. Прежде всего это резкая интенсификация нашей разведки по линии разведения войск в Донбассе. Мы тщательно будем верифицировать и разбирать на составляющие любые проявления активности той стороны, чтобы исключить или предотвратить провокации", - отметил Буданов.

По его словам, "президентский мирный план - это основа основ нашего времени".

Буданов назвал задачи, которые планирует воплотить на должности - это "повышение уровня технической, технологической и управленческой готовности ГУР, в частности внедрение конкретных новых технологических решений в наши разведывательные функции и прежде всего решений по съему/считыванию информации".

Он отметил, что необходимо "перестроить форматы аналитической работы так, чтобы получать более целостные прогностические выводы в короткие сроки".

"Еще одно направление - разработка, по сути, в онлайн-режиме, детальных сценариев наших ответов на те или иные внешние и внутренние раздражители", - сказал Буданов.

Об угрозе безопасности Украины Буданов отметил, что "войны нового типа, куда вовлечены не только военные группировки, но и гражданские части, и идеально маскируются различными мощными пропагандистскими программами".

"Мы должны учиться выделять военную составляющую в этих потенциальных конфликтах, заранее обозначать ее наличие и превентивно тушить возможности для начала военных конфликтов", - сказал он.

По его словам, перед любой страной сейчас стоят следующие риски: "глобальный мир, открытые границы, быстрое снятие любой информации, многочисленные очаги недружественных намерений, резкий рост технических возможностей для инициации тех или иных столкновений. А все это деньги и модернизация".

"Особенно хочу подчеркнуть, что в некоторых странах сильно выражена склонность к интенсификации различных гибридных действий в отношении нашей страны, чтобы побудить к определенному вектору развития. Выгодным для этих стран, а не для нас. Так вот, наша задача - заранее и в полном объеме оценить все военные возможности любого потенциального противника ", - сказал Буданов.

  • Напомним, 10 августа президент Владимир Зеленский представил коллективу Главного управления разведки Министерства обороны Украины новоназначенного начальника Кирилла Буданова.

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