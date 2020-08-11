Необычные сплавы на Днестре: туристов будут катать на лодке древних славян

11 августа, 2020, 12:11

В Ивано-Франковске успешно сплавились по Днестру на реконструированной лодке древних славян ладьи и прошли 100 километров из Галича в село Луки

Как рассказал "Еспресо.Запад" реконструктор Назар Морозко, дальше ладья базироваться в кемпе "Белый Бизон", где будут организованы сплавы по Днестру для всех желающих.

"Лодия будет стоять в кемпе Белый Бизон и будет катать туристов по Днестру. Мы стараемся развить отрасль исторического туризма. Будет гид, который расскажет о происхождении этой ладьи, технологию строительства, историю", - рассказал реконструктор.

Сплавы начнутся вскоре и продлятся до конца осени. "Сплавы будут, пока будет позволять погода. В том месте Днестр уже спокоен, потому сплавы можно делать до поздней осени", - добавил Назар Морозко.

В эти выходные новопостроенном ладьи устроили боевое крещение под времени сплава по Днестру - расстояние в 100 километров лодка прошла за два дня.

"Лодка себя показал очень хорошо. В наших условиях он себя гораздо лучше ведет, чем скандинавский лодка - первая лодка, который мы сделали. Это шестиметровый лодка скандинавского типа, у него есть киль (на ладьи НЕТ киля, есть только килевая доска). Когда лодка разворачивает поперек течения, его кренит, или наклона. Согласно лодка может идти как против течения, так и по диагонали течения. Течение его сносит. Он меньше набирает воды и меньше опасность на перекатах - его перевернет. Он более устойчив, более проходной ", - пояснил Назар Морозко.

Он добавил, что к акции присоединились не только реконструкторы, но и историки.

"Немножко коронавирус пидламав планы многим людям. Многие реконструкторов не смогли приехать. Но с нами сплавлялись очень интересные люди. Например, основатель генеалогического проекта" Родные "Вячеслав Бутенко. Также к нам в Галич приехала семья из Косово, которые сплавлялись с своей байдаркой как сопровождение. Также с нами сплавлялась науковиця Ирина Хмелевская, она историк, ее профиль - скандинавознавство. Ей было интересно посмотреть, как наша лодка пройдет ", - добавил реконструктор.

Далее реконструкторы планируют построить еще две лодки, которые назовут "Елизавета Киевская" и "Гарольд Сигурдсон". Гарольд - норвежский король (также известный как Харальд Суровый), который был женат на дочери Ярослава Мудрого Елизавете.

"У них интересные жизненные истории, интересная история их брака, поэтому мы выбрали такие имена для лодок, как сочетание двух культур, двух народов", - отметил Назар Морозко.

Первым построят лодию "Елизавета Киевская", поскольку под нее уже есть заготовка. Следующий - скандинавского типа Гарольд Сигурдсон.

Ладья - морское и речное судно древних славян. Размеры достигали 20 метров в длину и 3 мэров в ширину. Наиболее распространенной Лоди была довбанка, сделана из большого ствола дуба или липы.

Использовались вплоть до XVIII века.