На въезде в Киев пассажирская маршрутка въехала в киоск

11 августа, 2020, 12:23

11 августа водитель маршрутки устроил ДТП на въезде в Киев со стороны ирпенской окружной

О ДТП маршрутки сообщают Вартови.Еспресо .

В Киеве, в Святошинском районе, на пересечении новой Ирпенской дороги и улицы генерала Наумова произошло ДТП с участием маршрутки.

Как удалось узнать Вартовим.Еспресо, по словам свидетелей таксобус двигался по новой Ирпенской дороге и должен был возвращать на улицу Наумова, но маршрутка поехала прямо, выскочила на бордюрный камень, проехала по тротуару и врезался в киоск. Продавщица рассказала, что все произошло на глазах и она уже прощалась с жизнью. К счастью, обошлось без пострадавших. По предварительным данным, в маршрутке пассажиры не пострадали, все отделались лишь испугом - пострадал таксобус и МАФ с продовольственными товарами. Водитель отказался от комментариев, но потом сказал, что ему стало плохо. На месте работают полицейские, которые занимаются оформлением этой аварии.

Отмечается, что сам водитель, пассажиры и работники киоска не пострадали.

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