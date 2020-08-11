На Львовщине таки начали открывать больницы второй волны, которые будут принимать больных COVID-19
Об этом стало известно во время брифинга по актуальной информации по заболеваемости коронавирусом в области, передает корреспондент "Еспресо.Запад".
"Жидачевская центральная районная больница - это очередное учреждение, которое будет принимать больных COVID-19, - отметил на брифинге заместитель председателя Львовской ОГА Иван Собко. Главный врач очень умело и быстро подготовила отделения, точки кислорода отработала. Почти готово отделение принимать до 50 больных. Суть не в том, сколько больниц мы можем еще открыть, суть в том, что должно быть качественное лечение. в инфекционной больнице, в центре легочного здоровья работают люди, которые на 100% умеют оказать помощь при пневмонии, особенно "ковидной ". Однако не следует забывать, что у нас действительно не только по Львовской области, но и по Украине есть дефицит высококвалифицированных медицинских кадров: многие выехали за границу, многие переквалифицировалось. Самое страшное ,не сравняется ли число тех, кто может оказать помощь, с числом тех, кто в ней нуждается ".
Несмотря на большой наплыв больных, пока проблемы с госпитализацией или аппаратами ИВЛ нет. Ими больницы обеспечены. Впрочем инфекционисты отмечают, что до тех пор, пока есть источник инфекции, вирус будет существовать. Также добавляют, что вирус начал мутировать, и сейчас есть случаи, когда легкие сгорают за несколько дней и человек умирает.
"Количество людей, которое потенциально может заболеть, чрезвычайно велико. Разумеется, не все болеют легко, - отмечает врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы Наталья Тимко. 80% людей жалуются, что не чувствуют запаха, такое впечатление будто нос не дышит, нет насморка; а нос не хочет дышать. Есть ощущение комка в горле, кто-то постоянно хочет пить, кто-то чувствует общую слабость. При таких симптомах человек может активно выделять вирус и требует обследования ".
- Напомним, развернуть "больницы второй волны" на Львовщине решили 10 августа на заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Соответствующее решение было обусловлено тем, что опорные больницы "первой" заполнены более чем наполовину.
- А сегодня, 11 августа, городской председатель Львова Андрей Садовый заявил, что больницы "второй волны" в областном центре НЕ разворачивать .
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