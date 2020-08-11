На Львовщине таки начали открывать больницы второй волны, которые будут принимать больных COVID-19

11 августа, 2020, 17:02

Речь идет о Жидачевской центральной районной больнице. На сегодня, 11 августа, она еще не заработала, но уже есть согласование от Министерства здравоохранения. Заведение сможет принять около пятидесяти "ковидных" больных

Об этом стало известно во время брифинга по актуальной информации по заболеваемости коронавирусом в области, передает корреспондент "Еспресо.Запад".

"Жидачевская центральная районная больница - это очередное учреждение, которое будет принимать больных COVID-19, - отметил на брифинге заместитель председателя Львовской ОГА Иван Собко. Главный врач очень умело и быстро подготовила отделения, точки кислорода отработала. Почти готово отделение принимать до 50 больных. Суть не в том, сколько больниц мы можем еще открыть, суть в том, что должно быть качественное лечение. в инфекционной больнице, в центре легочного здоровья работают люди, которые на 100% умеют оказать помощь при пневмонии, особенно "ковидной ". Однако не следует забывать, что у нас действительно не только по Львовской области, но и по Украине есть дефицит высококвалифицированных медицинских кадров: многие выехали за границу, многие переквалифицировалось. Самое страшное ,не сравняется ли число тех, кто может оказать помощь, с числом тех, кто в ней нуждается ".

Несмотря на большой наплыв больных, пока проблемы с госпитализацией или аппаратами ИВЛ нет. Ими больницы обеспечены. Впрочем инфекционисты отмечают, что до тех пор, пока есть источник инфекции, вирус будет существовать. Также добавляют, что вирус начал мутировать, и сейчас есть случаи, когда легкие сгорают за несколько дней и человек умирает.

"Количество людей, которое потенциально может заболеть, чрезвычайно велико. Разумеется, не все болеют легко, - отмечает врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы Наталья Тимко. 80% людей жалуются, что не чувствуют запаха, такое впечатление будто нос не дышит, нет насморка; а нос не хочет дышать. Есть ощущение комка в горле, кто-то постоянно хочет пить, кто-то чувствует общую слабость. При таких симптомах человек может активно выделять вирус и требует обследования ".