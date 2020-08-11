На карликовой планете Церере может существовать "подземный океан", - астрономы

Об этом сообщает Phys.org , передает " Укринформ ".

По мнению ученых из США и Европы, сам «океан» может находиться на глубине в около 40 км под землей. Астрономы уверены, что эти следы хлорида натрия, вероятно, были сформированы в течение последних двух миллионов лет, что является незначительным периодом времени для космоса.

По словам Марии Кристины Де Санктис с Римского института астрофизики, эта находка очень важна с точки зрения исследования возникновения элементов жизни вне Земли.

"Материал, найденный на Церере, является чрезвычайно важным с точки зрения астробиологии. Мы знаем, что все эти минералы важны для возникновения жизни", - сказала она.

Карликовая планета Церера была открыта в 1801 году итальянским астрономом Пиацци.

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