Минздрав создал наблюдательный совет госпредприятия "Медицинские закупки Украины"
11 августа, 2020, 11:05
Министерство здравоохранения подписало приказ о создании наблюдательного совета госпредприятия "Медицинские закупки Украины"
Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова во время брифинга.
"4 августа 2020 мы подписали и опубликовали приказ о создании наблюдательного совета ГП" Медицинские закупки Украины ", которую никто из предыдущих команд, начиная с 2018 года, не смог создать", - сказала Шаталова.
По ее словам, работа наблюдательного совета важна, является залогом эффективной работы предприятия и сможет контролировать результат работы медицинского закупщика.
- Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" - организация, обеспечивающая централизованную закупку лекарств и медицинских изделий за счет бюджета.
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