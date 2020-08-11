Минздрав создал наблюдательный совет госпредприятия "Медицинские закупки Украины"

11 августа, 2020, 11:05

Министерство здравоохранения подписало приказ о создании наблюдательного совета госпредприятия "Медицинские закупки Украины"

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова во время брифинга.

"4 августа 2020 мы подписали и опубликовали приказ о создании наблюдательного совета ГП" Медицинские закупки Украины ", которую никто из предыдущих команд, начиная с 2018 года, не смог создать", - сказала Шаталова.

По ее словам, работа наблюдательного совета важна, является залогом эффективной работы предприятия и сможет контролировать результат работы медицинского закупщика.

Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" - организация, обеспечивающая централизованную закупку лекарств и медицинских изделий за счет бюджета.

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