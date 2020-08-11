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Espreso.tvЭкономикаМинэкономики ухудшило прогноз падения ВВП до 6% по итогам года

Минэкономики ухудшило прогноз падения ВВП до 6% по итогам года


фото: ukrinform
Минэкономики ухудшило прогноз падения украинского ВВП по итогам года до 6% с 4,2%

Об этом говорится в августовском консенсус-прогнозе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"По прогнозам экспертов, Украина будет демонстрировать более глубокое падение, чем мировая экономика, которое составит 6% в 2020 году (в предыдущем консенсус-прогнозе падение составило 4,2%)", - говорится в сообщении.

В прогнозе указано, что характер восстановления будет зависеть от уже существующих карантинных мероприятий в Украине, а также усиления в условиях "адаптивного карантина", что будет иметь негативное влияние на экономику страны, в результате чего восстановление будет медленным.

Кроме того, в консенсус-прогнозе говорится, что инфляционные процессы будут несколько сдержаннее - 5,8% против 7% в предыдущем опросе. Среднегодовой курс составит 27 грн / $. Все элементы спроса будут отрицательную динамику, но самым будет падение инвестиций, которое углубилось до 20,3% с 14,8% в предыдущем консенсус-прогнозе.

Отмечается также, что бюджетное стимулированию, введенные для поддержания спроса населения и смягчения негативных последствий карантинных мероприятий, возрастет, что в условиях сокращения доходов приведет существенный рост дефицита бюджета до 5,6% ВВП.

В то же время, по данным прогноза, в 2021 году иметь место экономический рост на уровне 3,2%, не компенсирует падение в 2021 году. Инфляция ускорится до 6,0% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года). Все элементы спроса будут положительную динамику. Отмечается, что безработица будет постепенно снижаться до 9,2%, но не выйдет на докарантинний уровень.

Всего, по данным экспертов Минэкономики, для восстановления утраченного потенциала во время первой пандемии COVID-19 Украине нужно будет от одного до двух лет.

  • В МВФ ожидают спада ВВП Украины на 7,7% по итогам текущего года. А мировая экономика может упасть на 3%.
  • По состоянию на конец июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил , что базовый прогноз падения украинского ВВП на 4,8% в 2020 году остается неизменным.
  • По данным Минэкономики, ВВП Украины в первом полугодии сократился на 6,5%.

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