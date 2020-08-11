 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаМиллионные сделки с государственными средствами: СБУ разоблачила компании "Укрбуда" на злоупотреблениях при строительстве в Чернобыле

Миллионные сделки с государственными средствами: СБУ разоблачила компании "Укрбуда" на злоупотреблениях при строительстве в Чернобыле


фото: ua-energy
СБУ разоблачила руководство государственной строительной компании "Укрбуд" на миллионных злоупотреблениях во время тендеров на строительство объектов хранения и радиоактивных отходов на территории зоны отчуждения

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Так, оперативники спецслужбы установили, что в сделке были задействованы компании "БК" Укрстроймонтаж "и" Укрэнергомонтаж ", которые входят в состав" Укрстроя ". В течение 2017-2018 годов эти компании победили в ряде государственных закупок, объявленных государственным специализированным предприятием" Чернобыльская АЭС "и держпидпроемством" НАЭК "Энергоатом".

"Речь идет о строительстве 4-х ядерных объектов в Чернобыльской зоне: централизованное хранилище отработанного ядерного топлива, комплексы инженерно-технических систем физической защиты и радиационного контроля и завод по переработке жидких радиоактивных отходов", - отметили в пресс служба.

По данным СБУ, общая сумма тендеров на строительство этих объектов составила 1,1 млрд грн.

В то же время проверка СБУ показала, что Укрстроймонтаж и Укренергомонта грубо нарушили национальное законодательство и выиграли торги: фирмы вступили в сговор для манипулирования ценами и устранения конкурентов. Кроме того, строительные компании значительно завысили рыночную стоимость на работы и услуги, что привело необоснованного выделения более 26 млн гривен государственных средств.

  • Ранее, 27 июля, АМКУ оштрафовал компании Укрстроймонтаж и Укрэнергомонтаж на 117 млн грн за участие в картельном сговоре при конкурса по отбору подрядчика для строительства объектов на Чернобыльской АЭС.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 августа, 2020 вторник

больше новостей

11 августа, 2020 вторник

10 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать