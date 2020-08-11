Миллионные сделки с государственными средствами: СБУ разоблачила компании "Укрбуда" на злоупотреблениях при строительстве в Чернобыле

11 августа, 2020, 12:06

СБУ разоблачила руководство государственной строительной компании "Укрбуд" на миллионных злоупотреблениях во время тендеров на строительство объектов хранения и радиоактивных отходов на территории зоны отчуждения

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Так, оперативники спецслужбы установили, что в сделке были задействованы компании "БК" Укрстроймонтаж "и" Укрэнергомонтаж ", которые входят в состав" Укрстроя ". В течение 2017-2018 годов эти компании победили в ряде государственных закупок, объявленных государственным специализированным предприятием" Чернобыльская АЭС "и держпидпроемством" НАЭК "Энергоатом".

"Речь идет о строительстве 4-х ядерных объектов в Чернобыльской зоне: централизованное хранилище отработанного ядерного топлива, комплексы инженерно-технических систем физической защиты и радиационного контроля и завод по переработке жидких радиоактивных отходов", - отметили в пресс служба.

По данным СБУ, общая сумма тендеров на строительство этих объектов составила 1,1 млрд грн.

В то же время проверка СБУ показала, что Укрстроймонтаж и Укренергомонта грубо нарушили национальное законодательство и выиграли торги: фирмы вступили в сговор для манипулирования ценами и устранения конкурентов. Кроме того, строительные компании значительно завысили рыночную стоимость на работы и услуги, что привело необоснованного выделения более 26 млн гривен государственных средств.

Ранее, 27 июля, АМКУ оштрафовал компании Укрстроймонтаж и Укрэнергомонтаж на 117 млн грн за участие в картельном сговоре при конкурса по отбору подрядчика для строительства объектов на Чернобыльской АЭС.

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