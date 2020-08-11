Молния на Волыни повредила дом пожилого мужчины. Очевидцы говорят, что она была шаровой

11 августа, 2020, 18:13

Восстанавливать дом будут всем селом

Молния нанесла значительные повреждения дому, где проживает одинокий пожилой человек. Об этом сообщает газета "Новая жизнь" , передает "Еспресо.Запад".

По информации районного издания, односельчане владельца дома говорят, что молния была шаровой.

В селе Хоцунь Любешевского района молния попала в дом пожилого мужчины. Ведущий инспектор Любешевского РС УГСЧС Игорь Парчук сообщил, что природное явление наблюдали вечером 10 августа. В пожарную часть вызов поступил в 18 ч 16 мин и ликвидировать пожар не пришлось. К счастью, владельца дома в то время не было дома, однако молния значительно повредила стену, окна, двери и крышу. Кроме того, повреждена внутренняя электросеть и электросчетчик.

"И. о. старосты Хоцунского старостинского округа Вера Матейчик сообщила, что молния клубком огня влетела в дом, вырвала несколько окон, дверей, разрушила одну стену дома и вылетела с дымом, вырвав с крыши шифер. Все это происходило в течение нескольких минут на глазах односельчан", - говорится в сообщении издания.

Она также сообщила, что владельцу этого дома будут помогать всем селом, ведь восстановительные работы требуют много времени и денег. Как отметила Вера Матейчик, мужчина не сможет справиться с этим самостоятельно, ведь даже в бытовых делах ему помогала социальная работница.