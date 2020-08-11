Мэр Ивано-Франковска считает, что в Минздраве "пишут всякую фигню"

11 августа, 2020, 09:56

Обещает полноценную работу школ с 1 сентября

Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив эмоционально отреагировал на рекомендации МЗ и разделение области на эпидемические зоны из-за коронавируса.

Об этом мэр висловивсяпид время доклада заместителя директора городского департамента образования и науки Наталья Микула во время оперативного совещания 11 августа, передает " Галка ".

По ее словам, с 1 сентября все иванофранковские сады заработают. Идет подготовка учреждений среднего общего образования.

"Начали завозить средства дезинфекции. Во многих заведениях уже есть специальные разметки для движения детей. Созданные места для скрининга", - сказала Наталья Микула.

Посадовиця добавила, что, по рекомендациям, в одном классе разрешено находиться 20 лицам. Правда, указания от Минздрава время дополняют и изменяют.

"Они там в Киеве сидят и всякую фигню (рекомендации - ред.) пишут. Давайте договоримся так: 21 августа у нас сессия городского совета и мы обработаем вопрос, и как бы они там не делили нас на зоны, чтобы они там не делали - дурак там любой принимают - дети идут в школы и садики 1 сентября. Мы вообще должны запускать жизни, иначе придем к тому, что люди без копейки в кармане ", - сказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.