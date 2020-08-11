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Espreso.tvОбществоЛьвовский фотограф победил в международном фотопроекте National Geographic Traveller India

Львовский фотограф победил в международном фотопроекте National Geographic Traveller India


фото: 032.ua
В объектив фотографа попала сцена из электрички Львовской железной дороги направления Мукачево-Львов

Львовский художник и фотограф-документалист Артур Абрамов стал победителем в международном фотопроекте National Geographic Traveller India на тему "World Public Transport", сообщает "Еспресо.Запад" со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

Участие в освещении этой темы принимали фотографы со всего мира. Из многочисленных представлений выбрали 32 лучших фотографии и определили только трех победителей. Артур Абрамов стал единственным украинцем, который вошел в этот проект и занял 1 место.

Добавим, целью проекта было изобразить разнообразие видов общественного транспорта со всего мира, который является характером, визитной карточкой и синонимом города, в котором он находится.

В объектив фотографа попала сцена из электрички Львовской железной дороги направления Мукачево-Львов, которую он сфотографировал в 2018 году где-то в Карпатских горах.

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Эта фотография опубликована на главном сайте NatGeo и будет напечатана в августовском номере издания National Geographic Traveller India.

 

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