Лучший бомбардир в истории Нидерландов назвал "Шахтер" фаворитом Лиги Европы

11 августа, 2020, 18:47

Бывший футболист сборной Нидерландов Робин Ван Перси считает донецкий "Шахтер" одним из фаворитов Лиги Европы УЕФА

Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По мнению 37-летнего нидерландца среди фаворитов сразу три команды.

"Интер" среди фаворитов Лиги Европы. Лукаку демонстрирует очень хорошую результативность и уже забил 20 мячей. Также я бы назвал фаворитами "Манчестер Юнайтед" и "Шахтер" Донецк - с этими командами всегда тяжело играть ", - сказал Ван Перси.

Робин Ван Перси завершил профессиональную карьеру игрока в 2017 году. Последним его клубом стал нидерландский Фейеноорд, в котором он начинал свою карьеру футболиста. Сейчас он работает в тренерском штабе этого клуба.

За сборную Нидерландов форвард провел 102 матча и забил 50 голов. В клубной карьере успел поиграть за английский "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" и турецкий "Фенербахче".

10 августа стало известно, что главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру считает, что у украинской команды и "Базеля" одинаковые шансы на выход в полуфинал Лиги Европы.

10 августа миланский "Интер" победил леверкузенский "Байер" и вышел в полуфинал Лиги Европы УЕФА.