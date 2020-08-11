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Espreso.tvСпортЛучший бомбардир в истории Нидерландов назвал "Шахтер" фаворитом Лиги Европы

Лучший бомбардир в истории Нидерландов назвал "Шахтер" фаворитом Лиги Европы


фото: Getty Images
Бывший футболист сборной Нидерландов Робин Ван Перси считает донецкий "Шахтер" одним из фаворитов Лиги Европы УЕФА

Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По мнению 37-летнего нидерландца среди фаворитов сразу три команды.

"Интер" среди фаворитов Лиги Европы. Лукаку демонстрирует очень хорошую результативность и уже забил 20 мячей. Также я бы назвал фаворитами "Манчестер Юнайтед" и "Шахтер" Донецк - с этими командами всегда тяжело играть ", - сказал Ван Перси.

Робин Ван Перси завершил профессиональную карьеру игрока в 2017 году. Последним его клубом стал нидерландский Фейеноорд, в котором он начинал свою карьеру футболиста. Сейчас он работает в тренерском штабе этого клуба.

За сборную Нидерландов форвард провел 102 матча и забил 50 голов. В клубной карьере успел поиграть за английский "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" и турецкий "Фенербахче".

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