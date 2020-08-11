Лучший бомбардир в истории Нидерландов назвал "Шахтер" фаворитом Лиги Европы
Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
По мнению 37-летнего нидерландца среди фаворитов сразу три команды.
"Интер" среди фаворитов Лиги Европы. Лукаку демонстрирует очень хорошую результативность и уже забил 20 мячей. Также я бы назвал фаворитами "Манчестер Юнайтед" и "Шахтер" Донецк - с этими командами всегда тяжело играть ", - сказал Ван Перси.
Робин Ван Перси завершил профессиональную карьеру игрока в 2017 году. Последним его клубом стал нидерландский Фейеноорд, в котором он начинал свою карьеру футболиста. Сейчас он работает в тренерском штабе этого клуба.
За сборную Нидерландов форвард провел 102 матча и забил 50 голов. В клубной карьере успел поиграть за английский "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" и турецкий "Фенербахче".
- 10 августа стало известно, что главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру считает, что у украинской команды и "Базеля" одинаковые шансы на выход в полуфинал Лиги Европы.
- 10 августа миланский "Интер" победил леверкузенский "Байер" и вышел в полуфинал Лиги Европы УЕФА.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
-
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор