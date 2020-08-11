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Espreso.tvОбществоКоронавирус: вторая волна начнется осенью, - Степанов

Коронавирус: вторая волна начнется осенью, - Степанов


фото: moz.gov.ua
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вторая волна коронавируса начнется примерно в октябре или ноябре этого года

Об этом он сообщил во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"Мы считали, что у нас будет так называемая вторая волна - существенное увеличение больных где-то в октябре или ноябре. Это будет сопряжено с эпидемией гриппа, которая начинается в октябре", - отметил министр.

По словам Степанова, в стране уже подготовили больницы второй волны. Они рассчитаны примерно на 10 000 пациентов.

"Но все равно мы должны понимать, что сколько бы мы не предусмотрели - все равно есть определенный предел. Именно поэтому это вызывает у нас большое беспокойство. Именно поэтому мы говорим об очень напряженной ситуации с развитием COVID-19", - заявил Степанов.

Он отметил, что все больницы стараются максимально быстро обустроить и обеспечить кислородом.

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