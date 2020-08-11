Количество зараженных COVID-19 в мире превысило 20 млн человек

11 августа, 2020, 08:45

В мире по состоянию на утро 11 августа зафиксировано более 20,2 млн случаев COVID-19

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

В целом 20 089 624 случая коронавируса, 736 191 - летальные, 13 118 618 человек выздоровели. 1% или 64 538 больных в мире находятся в серьезном или критическом состоянии.



Коронавирус зафиксировали в 213 странах и территориях.



За прошедшие сутки в мире от COVID-19 умерло 4558 человека.



Лидерами по количеству больных COVID-19 в мировой статистике являются США (5094400), Бразилия (3 3057470), Индия (2268675) и Россия (890799).

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