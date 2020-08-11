Как выбрать игровой смартфон
Как правило, чтобы пользоваться такой функцией, нужны устройства с особыми техническими характеристиками.
В чем их основные отличия?
Такие изделия поддерживают ключевые опции смартфонов, но при этом оснащаются:
- выносливым процессором и графическим ускорителем;
- широким и надежным дисплеем;
- сильным звуком, который гарантирует качественное погружение в процесс.
Чаще всего внешность геймерских смартфонов предполагает наличие массивного дизайна, который нужен для того, чтобы задекорировать большой корпус.
Также у них часто достаточно сильный аккумулятор, который оборудован хорошей системой охлаждения. Все это обусловлено необходимостью аппарата постоянно находиться в интенсивном режиме эксплуатации.
Поэтому вполне закономерно, что цены на смартфоны для игр более высокие по сравнению с ценами на обычные гаджеты.
Как правильно выбрать игровой смартфон
При необходимости купить устройство, которое легко бы выдерживало многочасовые геймерские этапы, следует в первую очередь обращать внимание на следующие моменты:
- Чипсет. Процессор - основной элемент девайса, и именно от него зависит, будет ли игра зависать, тормозить или вылетать. Одними из самых производительных считаются Qualcomm, Mediatek, Exynos, HiSilicon, Apple.
- Графика. Этот элемент отвечает за разнообразие цветов, оттенки и текстуру изображения и несет основную нагрузку при играх. К лучшим графическим процессорам можно отнести PowerVR, Mali, Adreno, NVidia Tegra.
- Оперативная память. Она бывает двух типов. Первая - внутренняя, отвечающий за количество игр и приложений, загружаемых на устройство. Вторая - оперативная, чем она больше, тем лучше будет работать гаджет. Оптимальные показатели этого момента - в пределах 1-2 гигабайт.
- Экран. От его величины зависит комфортность игр. Также учитывается тип матрицы - IPS или Amoled, диагональ - в пределах 4,7-5,5 дюймов и более, а также соотношение сторон - популярное 16: 9.
- Емкость аккумулятора. Данный показатель непосредственно влияет на автономность работы изделия. Для геймерских аппаратов энергозапас батареи должен быть не менее 3000 мАч, чего вполне достаточно для 3-4 часов непрерывной эксплуатации.
- Тип операционной системы. Как правило, разработчики игр обычно ориентированы на самые популярные, к числу которых относятся Андроид и Apple IOS, немного реже - Windows Phone.
- Дизайн и комфорт работы. Основные параметры, которые важны для комфортного использования геймерского девайса, размер и вес.
Короткие показатели оптимального игрового смартфона
Подводя итоги, можно вывести своеобразную формулу качественного гаджета, который используется геймерами:
- Чипсет - от 1,4 ГГц с двумя или четырьмя ядрами;
- графика - Mali, Adreno, PowerVR;
- память - 2 Гб оперативной и от 32 Гб встроенной;
- экран - от 4,7-5 дюймов, с матрицей IPS или AMOLED.
- батарея - 3000 Ач.
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