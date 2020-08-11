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Espreso.tvОбществоГПСУ запустила чат-бот о пересечении границы в условиях пандемии

ГПСУ запустила чат-бот о пересечении границы в условиях пандемии


фото: dpsu.gov.ua
Государственная пограничная служба запустила тестовый вариант чат-бота, который создан для доступа граждан к информации о правилах пересечения государственной границы в условиях карантина

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Недавно на официальном сайте ГПСУ запущен тестовый вариант кнопки чат-бота. Он создан для решения вопроса доступа граждан к актуальной информации о правилах пересечения государственной границы в условиях очередных карантинных ограничений", - говорится в сообщении.

Отмечается, особенно остро потребность в исчерпывающей, правдивой информации появилась с распространением в мире коронавирусной инфекции и введением большинством государств мира жестких карантинных ограничений. Эпидемическая ситуация в стране постоянно меняется, поэтому правительство вынуждено постоянно вносить изменения в правила пересечения границ, перечней карантинных ограничений, гармонизировать противоэпидемические мероприятия с похожими в других странах.

"Поэтому новым шагом Государственной пограничной службы Украины в решении вопроса доступа граждан к актуальной информации о правилах пересечения государственной границы в условиях очередных карантинных ограничений стал запуск на официальном веб-сайте ГПСУ кнопки чат-бота", - говорится в сообщении.

Сообщается, что с помощью чат-бота можно выбрать нужную категорию и в нескольких шагах получить исчерпывающий ответ.

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