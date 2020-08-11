Гериатрический дом, фабрика, свадьбы и целые семьи: на Волыни рассказали о самых больших вспышках COVID-19

11 августа, 2020, 14:17

Речь шла о тех случаях, которые произошли в последние дни и находятся в активной фазе

Главный государственный санитарный врач Волынской области Наталия Янко рассказала, что в области на сегодня есть несколько вспышек коронавируса. Об этом во время сегодняшнего брифинга в Волынской ОГА, передает "Еспресо.Запад" со ссылкой на Волынь.Post .

Так, в ООО "Владимир-Владимирская фабрика гофротары" зарегистрировали инфекцию у 35 работников, все больные находятся на амбулаторном лечении. За весь период семь человек выздоровели. 108 контактных лиц находятся под наблюдением медиков, 85 из них - на самоизоляции.

В гериатрическом доме села Белосток зарегистрировали один новый случай. В целом там обнаружили 29 больных - 23 жителя и шесть работников. Одна жительница гериатрического дома умерла. На сегодня пять человек уже выздоровели. Если до 14 августа не будет новых случаев, вспышка будет считаться ликвидированной.

Ухудшение эпидситуации фиксируют в Маневичском районе, где есть три вспышки. В медицинских учреждениях обнаружили 11 случаев, пятый поликлиническом отделении ЦЛР. Также шесть человек заболели COVID-19 после свадьбы в селе Яблонька.

Кроме того, в Любешивскому районе зафиксировали больше семейных вспышек: Судче - 7 случаев, в том числе один летальный, Горки - 4, Зарудче - 3.