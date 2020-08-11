Геннадий Москаль обжаловал постановление Рады об укрупнении районов в ОАСК

11 августа, 2020, 18:06

Экс-глава Луганской военно-гражданской администрации и Закарпатской ОГА Геннадий Москаль обжаловал постановление Верховной Рады об укрупнении районов

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на сайт Геннадия Москаля.

"Председатель ОО "Народ Украины против коррупции" Геннадий Москаль обжаловал в Киевском окружном административном суде постановление Верховной Рады от 17 июля 2020 года "Об образовании и ликвидации районов", - йдеься в сообщении.

"Верховная Рада Украины принимая Постановление "Об образовании и ликвидации районов" от 17 июля 2020 № 807-IX нарушила нормы Конституции и законов Украины, - говорится в административном иске Г. Москаля. - Согласно Конституции Украины к полномочиям Верховной Рады Украины относятся образование и ликвидация районов, а также установление границ районов. При принятии данного Постановления Верховная Рада Украины не установила границ вновь районов, а также постановила, что к новосозданным районам относятся городские, поселковые и сельские территориальные общины, которые утверждены Кабинетом Министров Украины ", - поясняется на сайте.

Москаль призвал жителей ликвидируемых районов защищать свои права и присоединяться к иску.

С полным текстом административного иска Геннадия Москаля, а также с примерами правильных постановлений по этим вопросам, можно ознакомиться на сайте

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