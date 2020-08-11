Футболист сборной России жестоко избил арбитра во время матча

11 августа, 2020, 09:40

Бывший футболист сборной России Роман Широков побил арбитра во время матча любительских команд

Об этом сообщает "Чемпионат" .

Инцидент произошел 10 августа во Москве во время встречи любительских команд. Широков, находясь в окружении других игроков, напал на главного арбитра и ударил его в лицо, а потом бросился добивать его ногами.

Арбитр Никита Данченков сразу покинул поле и подал на футболиста заявление в полицию.

39-летний Роман Широков начинал карьеру в ЦСКА в 1998 году. Впоследствии защищал цвета "Сатурна", "Рубина", "Химок", "Зенита", "Краснодара" и "Спартака". В 2016 году завершил карьеру игрока. В сборную России Широков вызывался с 2008 по 2016 год.

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