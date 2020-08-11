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Espreso.tvОбществоЕсли ситуация в Беларуси ухудшится, санкций не избежать, - МИД Польши

Если ситуация в Беларуси ухудшится, санкций не избежать, - МИД Польши


фото: wpolityce.pl
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович не исключил санкций со стороны ЕС, если президент Беларуси Александр Лукашенко продолжит применять насилие к протестующим

Об этом министр сказал в Риге на встрече с участием глав дипломатии Латвии, Эстонии и Финляндии, сообщает wPolityce .

"Еще есть шанс, что Беларусь избежит худшего пути. Мы должны побудить Лукашенко идти по пути мира, развивать отношения с Западом и Европейским Союзом. Конечно, если ситуация ухудшится, избежать санкций будет очень сложно", - сказал Чапутович.

Он также отметил, что Польша не ожидает большого количества беженцев из Беларуси, "но если это произойдет, мы сделаем все необходимое, чтобы не оставить их без помощи в нашей стране".

"Однако хочу подчеркнуть, что мы не ожидаем такого развития событий, это был бы очень плохой путь", - добавил Чапутович.

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