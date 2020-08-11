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Espreso.tvЭкономикаДействие City: депутаты зарегистрировали законопроект о налоговых льготах для айтишников

Действие City: депутаты зарегистрировали законопроект о налоговых льготах для айтишников


фото: 1comp
Народные депутаты зарегистрировали в Раде два проекта закона, которые предусматривают специальный режим налогообложения работников IТ-компаний и будут стимулировать развитие отрасли

Соответствующая информация опубликована на сайте Дія City.

Согласно сообщению, депутаты зарегистрировали в Верховной Раде два законопроекты, которые будут стимулировать создание цифровой бизнес-страны и развитие ІТ-отрасли.

В частности, речь идет о проекте закона №3979 о мерах по стимулированию ІТ-индустрии в Украине. Проект закона предлагает особый режим налогообложения ІТ-компаний, специальную модель налогообложения доходов работников ІТ-индустрии и возможность оформлять трудовые отношения по контракту.

Второй проект закона №3933-1 - о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины (относительно мер стимулирования развития информационных технологий в Украине).

Отмечается, что налоговые льготы будут предусматривать налогообложения заработной платы ІТ-работников на 5% налога с доходов физического лица и 5% единого социального взноса (ЕСВ), если сумма ЕСВ будет иметь не меньше двойного размера минимального страхового взноса, введение налога на выведен капитал по ставке 18%.

В то же время отмечается, что налоговые льготы получат ІТ-компании, которые будут отвечать требованиям профильного законопроекту и будут включены в специальный реестр.

Так, резидентами Действие City смогут стать компании исключительно ІТ-индустрии, среднемесячная заработная плата работников которых - минимум €1200, а расходы на оплату труда составляют не менее 70% от общих расходов.

Кроме того, резидентство будет доступно стартапам, которые получили не менее 50 тыс. евро финансирования от одного или нескольких венчурных фондов или инвесторов, а также принимавших участие в акселераторной программе и получили документ о ее успешном прохождении.

Отметим, что инициаторами проектов законов выступили народные депутаты фракции "Слуга народа" Егор Чернев, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев и Александр Ковальчук. Тексты проектов законов на сайте не обнародованы.

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