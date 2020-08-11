Дела Майдана: ГБР приглашает на встречу пострадавших от отравления неизвестными газами
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований приглашают на встречу лиц, которые во время участия в событиях Евромайдана в 2013-2014 годах пострадали в результате применения сотрудниками правоохранительных органов специальных средств с газами неизвестного происхождения", - говорится в сообщении на сайте бюро.
Отмечается, что полученные данные будут использованы при проведении судебно-медицинских экспертиз в рамках расследования уголовного производства.
Встреча состоится 14 августа 2020 г. в 14:00 часов в помещении ГБР по адресу: г.. Киев, ул. Борисоглебская, 18 этаж 6, актовый зал.
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