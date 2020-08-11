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Espreso.tvОбществоБез признаков COVID-19 у людей на Львовщине начали проявлять двустороннюю пневмонию

Без признаков COVID-19 у людей на Львовщине начали проявлять двустороннюю пневмонию


фото: tsn
Такие случаи выявляют ежедневно

Об этом стало известно на брифинге по актуальной информации с заболеваемостью коронавирусом в области, передает корреспондент "Еспресо.Запад".

"Сейчас в инфекционной больнице нет ни одного больного, степень тяжести которого можно было бы оценить как средний. У нас лежат пациенты тяжелые или очень тяжелые, - отмечает врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы Наталья Тимко. Чаще всего в больницу попадают пациенты за 50 лет, те, кто моложе, составляют 2-3%. Но появились случаи, которых раньше не было. К примеру, болеет один из членов семьи, второго обследуют и при отсутствии кашля и одышки у человека находят двустороннее поражение легких. Похоже, что-то меняется, и наш организм при встрече с вирусом даже не всегда может сигнализировать, что ему плохо. Таких людей обнаруживают каждый день ".

Впрочем Наталия Тимко добавляет, что случаи заболевания среди детей составляют менее 5%. По состоянию на сегодняшнее утро в областной клинической больнице "Охматдет" находится 14 пациентов или с подозрением или с подтвержденным заболеванием.

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