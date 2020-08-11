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Espreso.tvОбществоБелорусов в соцсетях призывают продолжить уличные протесты

Белорусов в соцсетях призывают продолжить уличные протесты


фото: REUTERS
11 августа Telegram канал NEXTA live вновь призвал белорусов выйти на улицы своих городов в 19:00

Соответствующее обращение закреплено в Telegram-канале NEXTA live.

Новость дополняется ...

 

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