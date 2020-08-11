Белорусов в соцсетях призывают продолжить уличные протесты
11 августа, 2020, 18:23
11 августа Telegram канал NEXTA live вновь призвал белорусов выйти на улицы своих городов в 19:00
Соответствующее обращение закреплено в Telegram-канале NEXTA live.
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