Беларусь: полиция разогнала людей, которые пришли возложить цветы на место, где 10 августа погиб демонстрант
Об этом сообщает " Радыё Свабода " со ссылкой на очевидцев.
Во второй половине дня 11 августа минчане вынесли цветы к месту на улице Притицкого в Минске, где ночью был убит демонстрант. Около 20 работников ОМОН начали их разгонять, говорят очевидцы.
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Напомним, по сообщению белорусских правоохранителей, 10 августа, около 23:00 во время массовых беспорядков в Минске на ул. Притыцкого толпа строила баррикады для блокировки движения. Во время противостояния со спецназом, который прибыл для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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