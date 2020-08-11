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Espreso.tvОбществоБеларусь: полиция разогнала людей, которые пришли возложить цветы на место, где 10 августа погиб демонстрант

Беларусь: полиция разогнала людей, которые пришли возложить цветы на место, где 10 августа погиб демонстрант


фото: Радіо Свобода
11 августа на место гибели протестующего в Минске люди начали приносить цветы. Около 20 ОМОНовцев начали разгон

Об этом сообщает " Радыё Свабода " со ссылкой на очевидцев.

Во второй половине дня 11 августа минчане вынесли цветы к месту на улице Притицкого в Минске, где ночью был убит демонстрант. Около 20 работников ОМОН начали их разгонять, говорят очевидцы.

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Напомним, по сообщению белорусских правоохранителей, 10 августа, около 23:00 во время массовых беспорядков в Минске на ул. Притыцкого толпа строила баррикады для блокировки движения. Во время противостояния со спецназом, который прибыл для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.

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