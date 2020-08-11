Белановский ГОК компании Ferrexpo передал очередную помощь медучреждениям Кременчуга
Общая стоимость оборудования - около 2 млн грн, а всего Ferrexpo уже передала помощи Кременчугу более чем на 5,5 млн грн.
Кременчугский онкодиспансер получил уникальный генератор с электро и ультразвуковым скальпелем, с помощью которого проводятся высокоточные операции без обжига тканей.
По словам руководителя Кременчугского онкодиспансера Владимира Севидова, такого аппарата нет в области, и в Украине их можно пересчитать по пальцам.
"С его помощью можно делать уникальные, "ювелирные" операции. Такое оборудование купить за бюджетные средства я бы не смог, поэтому огромное спасибо компании Ferrexpo за систематическую помощь и такой ценный подарок", - добавил он.
"Руководитель онкодиспансера обратился к нам с просьбой закупки данного оборудования и мы обеспечили эту потребность. Его стоимость составила более 500 тыс. гривень", - отметил Юрий Химич, генеральный директор БГЗК
Больница интенсивного лечения "Кременчугская" получила гемодиализный аппарат, современные многофункциональные кровати, каталки для перевозки пациентов и расходные материалы.
Как отметила директор больницы "Кременчугская" Оксана Корлякова, меценаты привезли новейшее дорогостоящее оборудование, которого очень не хватало медучреждению.
"Ferrexpo помогает нам постоянно, и мы уже обратились с очередной просьбой о приобретении новой машины скорой помощи", - добавила она.
Компания Ferrexpo продолжает оказывать помощь медицинским учреждениям Полтавской области и всей Украины.
Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы - Полтавский и Еристовский ГОК. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОК. В 2019 компания произвела 10,5 млн т железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO.
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