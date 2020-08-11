10 европейских стран и более двух тысяч военных: на Львовщине готовятся к международным учениям Rapid Trident-2020
Больше всего представителей будет с Украиной и США. Свое присутствие также уже подтвердила Молдова, Румыния, Канада и Великобритания
Об этом сообщает "Еспресо.Запад".
Вторая половина сентября в Международном центре миротворчества и безопасности на Львовщине будет насыщенной. Здесь ожидают международные учения Украины с войсками НАТО. Более 10 стран-участниц и две с половиной тысячи бойцов из разных стран прибудут в Украину. По словам руководителя пресс-службы Национальной академии сухопутных войск Антона Мироновича, сейчас подготовка на завершающем этапе.
"В связи с пандемией пришлось немного уменьшить масштаб учений, - рассказал журналистке" Еспресо.Запад "Антон Миронович. Впрочем, надеемся, что как можно больше европейских стран присоединится к нам. Из украинских подразделений основу будет составлять одна из механизированных бригад оперативного командования" Юг "в полном составе, также учиться подразделения Нацгвардии, государственной пограничной службы Украины и управления государственной охраны".
Нынешние учения нацелены на отработку совместных действий по отражению агрессии в Европе. За основу взяты события, которые разворачивались на Востоке Украины и во время оккупации Крыма. Представители различных силовых структур отрабатывать действия по проведению противодиверсионной и антитеррористической операций.
"Это актуальные угрозы, которые существуют не только в Украине, но и могут возникнуть в регионах прежде всего Восточной Европы и других уголках планеты, - добавил Антон Миронович. Опыт и задачи реальные, не оторваны от того, что может нас ожидать. Будем отрабатывать то , что мы уже умеем, что научились и увидим, как эти задачи отрабатывают наши западные партнеры ".
Провести обучение планируют во второй части сентября и продлятся они в течение двух недель.
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