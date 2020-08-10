Зеленский: военная разведка должна усилить стратегическую работу и усовершенствовать аналитическую деятельность

10 августа, 2020, 15:25

Об этом передает пресс-служба ОПУ.

"Нужно усилить стратегическую и оперативную составляющие, усовершенствовать аналитическую деятельность и качество получаемой информации", - заявил Зеленский.

Президент отметил, что важной является разработка новой Национальной разведывательной программы на 2021-2025 годы.

"В ней обязательно должны быть закреплены ключевые вещи: это оснащение подразделений современным вооружением и техникой, переход на стандарты НАТО в вопросах сбора, обработки и предоставления разведывательной информации, внедрение современных подходов в подготовке личного состава", - сказал он.

Также Зеленский обратил внимание на важность возрождения боевого духа украинской военной разведки и пожелал военным разведчикам силы, мудрости, выдержки "и всегда быть на шаг впереди наших врагов".

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