Зеленский подписал закон об ускорении рассмотрения уголовных производств в судах первой инстанции

10 августа, 2020, 21:02

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно осуществления уголовного производства в суде первой инстанции коллегией судей" № 817-IX, который Верховная Рада приняла 21 июля 2020 года.

Документ вносит изменения в части 2 ст. 31 и ст. 315 Уголовного процессуального кодекса Украины, которыми устанавливается, что уголовное производство в суде первой инстанции в отношении преступлений, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет, осуществляется коллегиально судом в составе трех судей только по ходатайству обвиняемого.

Это ускорит рассмотрение уголовных производств в судах первой инстанции, положительно повлияет на реализацию прав сторон уголовного производства, соблюдение принципов уголовного производства, качество работы местных судов Украины общей юрисдикции.

Такой шаг также разгрузит украинские суды от рассмотрения большого количества уголовных производств коллегиями в составе трех профессиональных судей и будет способствовать улучшению доступа граждан к правосудию и выполнению задач уголовного судопроизводства, закрепленные как в национальном законодательстве, так и в международных соглашениях.

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